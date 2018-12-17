МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Группа компаний Simple, один из крупнейших импортеров и дистрибьюторов вина на российском рынке, наблюдает проблему с обеспечением поставок акцизных марок для импорта алкоголя, однако группа обладает запасом марок старого образца и проблем с импортом не испытывает, сообщил РИА Новости основатель и президент Simple Максим Каширин.

"Действительно, проблема такая существует. Центральная акцизная таможня прекратила выдачу акцизных марок старого образца и не удовлетворила в полном объеме заявления всех импортеров. Масштаб этой проблемы сейчас оценить трудно. Думаю, до Нового года никаких проблем не будет", — сказал Каширин. В целом, по его словам, глобальных проблем на рынке в связи с дефицитом марок быть не должно.

"Те компании, у которых есть акцизные марки, все равно обеспечат рынок достаточным количеством алкоголя. Возможно, будет дефицит каких-то отдельных брендов, каких-то отдельных напитков у каких-то отдельных импортеров", — рассуждает собеседник агентства. По его словам, первые признаки проблем у отдельных импортеров могут проявиться после праздников: во второй половине января и в феврале.

"Опытные компании, которые умеют правильно планировать и предсказывать проблемы при таких изменениях, должны были все риски продумать и учесть заранее и, как следствие, обеспечить нужный запас старых акцизных марок. … У Simple имеется достаточный запас акцизных марок старого образца, поэтому мы пока никаких проблем с импортом не испытываем", — заметил президент группы.

По оценке Каширина, заявки на получение новых акцизных марок начнут приниматься в лучшем случае в конце декабря. "Я полагаю, что до 1 марта акцизные марки нового образца выдавать импортерам будет практически невозможно. Это значит, что раньше 1 апреля, вероятнее всего, никаких грузов с новыми акцизными марками в Россию не поедет", — отметил он.

"С точки зрения наличия товара на рынке в феврале-марте мы почувствуем, каких брендов нет. Однако я надеюсь, это не будет носить драматический характер", — заключил Каширин.