МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в понедельник потеряли 2% на фоне ожидания последнего в этом году заседания Федрезерва и падения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 2,11%, до 23592,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,27%, до 6753,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,08%, до 2545,94 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов находится заключительная в 2018 году встреча членов Федеральной резервной системы (ФРС) США 18-19 декабря. Рынки ждут, что регулятор в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку, до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Повышение ставок в банковской системе удорожает стоимость заёмных средств и тем самым негативно влияет на биржевые обороты.

При этом президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter в очередной раз раскритиковал регулятор за вероятное повышение ставки на декабрьском заседании — в ситуации с сильным долларом и низкой инфляцией.

Мировые цены на нефть в понедельник подешевели на 2,4-3,85% на предварительных данных о росте запасов на крупном терминале в США на прошлой неделе.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на данные о снижении индекса доверия американских строительных компаний NAHB в декабре на 4 пункта, до минимальных с мая 2015 года 56 пунктов. При этом аналитики, опрошенные Econoday, ожидали роста показателя на 1 пункт с ноябрьских 60 пунктов.

По мнению экспертов, вряд ли стоит рассчитывать на какие-либо значительные доказательства устойчивого состояния американской экономики, а значит, и сильного роста, до середины января, когда стартует сезон отчетов. "Любые надежды на ралли Санта-Клауса в этом году не оправдаются", — прогнозирует управляющий директор Schwab Center Рэнди Фредерик (Randy Frederick), чьи слова приводит агентство MarketWatch.