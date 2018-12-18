МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В Давосе возобновлена подготовка к проекту "Русский дом". Фонд Росконгресс сообщает, что подготовка началась после отмены ограничений на участие в экономическом форуме представителей российского бизнеса. Дерипаска, Вексельберг и Костин собираются ехать на форум в Давос

"Фонд Росконгресс принял решение возобновить подготовку своего проекта "Русский дом" в Давосе в связи с отменой ранее озвученных ограничений на участие российских представителей бизнеса во Всемирном экономическом форуме. Как и ожидалось ранее, официальная российская резиденция откроет двери и предоставит свое деловое пространство для представителей бизнеса, власти и средств массовой информации с 21 по 25 января 2019 года", — рассказали в Рсоконгрессе.

Напомним, что в начале декабря Росконгресс сообщил, что прекратил вести подготовку мероприятий деловой программы проекта "Русский дом" на всемирном экономическом форуме (ВЭФ-2019) в Давосе из-за введенных ограничений на участие российских бизнесменов в форуме.

Позднее стало известно, что официальная делегация правительства РФ все-таки поедет в Давос и примет участие в работе ВЭФ. Ее состав будет определен позже.

В начале ноября организаторы ВЭФ-2019 отказали в участии в форуме российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, которые весной были внесены в санкционный список США.

В понедельник министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Дерипаска, Вексельберг и Костин собираются ехать в Давос в январе. Состав официальной российской делегации определит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.