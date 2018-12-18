ТАШКЕНТ, 18 дек — ПРАЙМ. Узбекистан в декабре после нескольких лет перерыва возобновит выпуск государственных казначейских обязательств и облигаций (ГКО), сообщает во вторник министерство юстиции республики.

"Правительством Узбекистана одобрено предложение министерства финансов и Центрального банка республики Узбекистан об осуществлении выпуска в обращение государственных казначейских обязательств и облигаций республики Узбекистан с декабря 2018 года", — сообщается в Telegram-канале минюста. О дате проведения торгов по ГКО не сообщается.

Ранее министерство финансов страны планировало начать выпуск ГКО с ноября этого года.

В соответствии с постановлением правительства, средства от ГКО будут направляться на покрытие дефицита бюджета, реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие страны, а также крупных инвестиционных проектов, определяемых решениями президента страны Шавката Мирзиеева.

По данным минфина, в 2019–2021 годах дефицит бюджета Узбекистана планируется снизить с 1,1% до 0,1% ВВП. Для его покрытия, в частности, планируется выпустить ГКО на сумму до 3 триллионов сумов (около 360 миллионов долларов).

По данным министерства, в 1996–2011 годах в Узбекистане были выпущены в обращение государственные ценные бумаги общей стоимостью 803,1 миллиарда сумов (около 100 миллионов долларов) со среднегодовой стоимостью 50 миллиардов сумов (около 6,2 миллиона долларов). В 2012 году выпуск государственных ценных бумаг был приостановлен.