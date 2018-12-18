МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Кабинет министров Украины одобрил проведение 12 конкурсов на поиск и добычу газа и нефти на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), который заключается между зарубежной добывающей компанией и государственным предприятием, в шести областях Украины, сообщает во вторник агентство "Униан" со ссылкой на министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика.

Соответствующие решения были приняты на заседании правительства. На конкурс будут выставлены участки в Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины.

"По итогам подписания 12 договоров о разделе продукции на данных участках будет привлечено не менее 10 миллиардов гривен (358,185 миллиона долларов) на геологическое изучение и не менее 50 миллиардов гривен (1,795 миллиарда долларов) в добычу. Прирост запасов углеводородов должен составить 110-120 миллионов тонн условного топлива, а добыча через два-три года должна составлять не менее 5-6 миллионов тонн условного топлива", — передает слова Насалика на заседании правительства во вторник агентство.

По словам министра, конкурсы будут проходить максимально прозрачно и открыто, а потенциальные участники будут обязаны раскрыть информацию о своих конечных бенефициарах.