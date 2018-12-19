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АФИНЫ, 19 дек /ПРАЙМ/. Парламент Греции проголосовал за бюджет на 2019 год, предусматривающий рост ВВП на 2,5%.

"За" высказались 154 депутата, "против" — 143 депутата в 300-местном парламенте. Всего в голосовании участвовали 297 депутатов. Поддержали бюджет депутаты правящей коалиции — Коалиции радикальных левых СИРИЗА и партии "Независимые греки" (АНЭЛ).

Премьер-министр Алексис Ципрас завершил дискуссии выступлением, в котором призвал поддержать первый после выхода из соглашений с кредиторами бюджет. До этого Греция вынуждена была полностью согласовывать всю экономическую политику в обмен на кредиты.

"Сегодня мы голосуем по первому бюджету после выхода из меморандумов (с кредиторами). Бюджет развития после 8 лет жесткой экономии. Наш первый бюджет", — сказал Ципрас.

Он заметил, что при оппозиции безработица выросла до 28% с 11%, нынешнему правительству удалось снизить ее до 18,3%. "За 3,5 года мы снизили безработицу почти на 10 процентных пунктов. Мы создали 350 тысяч новых рабочих мест", — сказал он.

"Нам удалось вывести Грецию из меморандумов, справедливо разделив бремя (кризиса). И теперь у нас сложная работа, чтобы делиться преимуществами", — сказал он, обвинив оппозицию в том, что ее идеология — процветание для верхушки и обнищание остальных.

"Я хочу вас призвать проголосовать за первый после выхода из соглашений с кредиторами бюджет. Первый бюджет вновь свободной Греции, Греции более справедливой, которая будет идти вперед", — заявил премьер.

БЮДЖЕТ

Минфин Греции прогнозирует рост ВВП в 2019 году на 2,5% по сравнению с 2,1% в этом году. В денежном выражении ВВП составит 192,749 миллиарда евро против 185,658 миллиарда в этом году и 180,218 в 2017 году.

Первичный профицит бюджета (превышение доходов над расходами до выплат по обслуживанию госдолга) планируется в 3,9% ВВП, или 7,434 миллиарда евро.

Доходы ожидаются на уровне 53,022 миллиарда евро, расходы – 57,796 миллиарда, дефицит – 4,774 миллиарда.

На оборону выделяется 3,389 миллиарда евро по сравнению с 3,32 миллиарда в этом году.

Частное потребление вырастет на 1,1%, общественное – на 0,6%. Инфляция составит 1,2% вместо 0,6% в этом году.

Ожидается рост экспорта на 5,8%, импорта – на 5,2%.

Безработица снизится до 16,7% с 19,6% в 2018-м.

ГОСДОЛГ

Государственный долг Греции в 2019 году, по расчетам минфина, составит 346,2 миллиарда евро, или 179,6% ВВП.

В 2017 году госдолг составлял 328,704 миллиарда евро (182,4% ВВП), а в 2018 году он будет равен 357,25 миллиарда, или 192,4%. Минфин заявляет, что это временный рост госдолга, и объясняет это тем, что Греция получила большую сумму перед выходом из кредитных соглашения для "подушки безопасности" (cash buffer).

Невозможность обслуживать гигантский госдолг стал причиной исключения Греции из международных рынков кредитования и заставила ее подписать соглашения с кредиторами, по которым Афины получали кредиты в обмен на политику затягивания поясов.