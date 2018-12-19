ВАШИНГТОН, 19 дек /ПРАЙМ/. Первые 1,4 миллиарда из 3,9 миллиарда долларов в рамках 14-месячной программы финансовой поддержки кредитования stand-by (SBA) Украины будут доступны немедленно, остальные — в рамках полугодовых обзоров исполнения программы, сообщил Международный валютный фонд (МВФ) по итогам заседания фонда по вопросу данной программы.

"Утверждение SBA обеспечивает немедленное предоставление 1 миллиарда SDR (эквивалентно 1,4 миллиарда долларов). Оставшиеся средства будут доступны по итогам полугодовых обзоров", — сообщается в заявлении фонда.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Instagram, что фонд одобрил Украине выделение 3,9 миллиарда долларов. Позднее минфин страны сообщил, что ожидает получения денег до 25 декабря.