АНКАРА, 19 дек — ПРАЙМ. Турция выиграла разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по иску к США из-за повышения Вашингтоном таможенных пошлин на турецкую сталь и алюминий, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

"Турция 18 декабря выиграла разбирательство по иску к США, который был рассмотрен в рамках Механизма урегулирования споров (МРС) в системе ВТО", — цитирует Пекджан агентство Anadolu.

По ее словам, ВТО была проделана огромная работа в секторе торговли сталью и алюминием.

Президент США Дональд Трамп заявил в августе, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.