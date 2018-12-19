МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Минфин США исключит компанию "Русал" из санкционного списка, при этом совладелец компании бизнесмен Олег Дерипаска остается под санкциями, а его активы заморожены, передает издание The Wall Street Journal.

"Минфин США исключит из санкционного списка российского алюминиевого гиганта "Русал", Дерипаска остается в перечне санкций, его активы заморожены. Минфин также исключит из списка санкций компании, связанные с "Русалом", — пишет издание.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Затем эти сроки неоднократно продлевались. В последний раз минфин отложил вступление в силу своих санкций до 21 января.