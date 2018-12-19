МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Минфин США рассказал о схеме снижения доли бизнесмена Олега Дерипаски в компаниях, находящихся под санкциями США. Она раскрыта в сообщении департамента минфина по контролю за иностранными активами (OFAC).

Доля бизнесмена в энергометаллургической En+ будет снижена с около 70% до 44,95%. Кроме того, Дерипаска сможет голосовать не более чем 35% акциями En+.

"Доля Дерипаски в En+ снизится в результате сделки по реструктуризации, в рамках которой швейцарская компания Glencore или ее дочерняя компания обменяют акции "Русала" на прямую долю в En+", — объясняет ведомство.

Банк ВТБ или другая структура, не включенная в санкционный список, получит пакет акций Дерипаски в En+, находящийся в залоге в качестве обеспечения по ранним обязательствам компаний Дерипаски.

OFAC уточняет, что независимые директоры получат 8 из 12 мест в новом совете директоров En+. Половина из состава совета будут гражданами США или Великобритании.