МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Перу через три года полностью откажется от пластиковых пакетов, контейнеров, трубочек — с 20 декабря 2018 года вступит в силу закон, который постепенно вводит ряд запретов и регулирует использование упаковки из пластика в стране.

"Цель заключается в том, чтобы содействовать реализации права каждого человека на сбалансированную окружающую среду", — отмечает министерство окружающей среды Перу. Речь идёт о постепенном сокращении оборота и производства пластиковых пакетов. Магазины, их поставщики в течение 36 месяцев должны постепенно заменить одноразовые пластиковые пакеты экологичными пакетами многократного использования.

В течение 12 месяцев страна должна отказаться от производства, импорта и распространения пакетов и иной упаковки из пластика. Начиная со следующего года люди, которые захотят купить полиэтиленовый пакет, должны будут заплатить налог, который будет постепенно увеличиваться.

Тема запрета на использование пластика в упаковке обсуждается в целом ряде стран. Евросоюз в среду согласовал меры по сокращению использования одноразового пластика. Как поясняет австрийская телерадиокорпорация ORF, под запрет попадут товары из одноразового пластика, которым уже существует альтернатива длительного использования. Речь идет о ватных палочках, тарелках, столовых приборах, соломинках. Значительно должно сократиться использование продуктов, которым еще нет таких альтернатив, таких как пластиковые стаканы и упаковка для пищевых продуктов. Ожидается, что меры по ограничению использования пластика вступят в силу в течение двух лет. К 2030 году они позволят избежать вреда природе на 22 миллиарда евро, отмечает ORF.

В России в качестве первоочередной меры ограничения использования пластика рассматривается рост ставки экологического сбора за пластиковую упаковку — в 2,7 раза, до 10,4 тысячи рублей за тонну. Предполагается, что новые ставки будут применяться с 2019 года. Между тем экспертным советом при комитете Госдумы по экономполитике было предложено введение акцизов на пластиковые пакеты, подобные сборам на алкоголь.

"Средства, собранные от продажи полиэтиленовых пакетов, могут поступать в целевой фонд, а оттуда — направляться на создание системы раздельного сбора мусора и мусоросжигающих заводов", — говорила ранее РИА Новости советник президента Segezha Group (входит в АФК "Система") Мария Василькова.