МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года", — говорится в сообщении.

Стратегия предполагает наращивание минерально-сырьевой базы за счет увеличения инвестиционной привлекательности геологоразведочных работ всех стадий, роста качества прогнозирования и поисков новых месторождений, а также повышения эффективности освоения известных, в том числе неразрабатываемых, месторождений путем внедрения современных технологий переработки, обогащения и комплексного извлечения полезных ископаемых.