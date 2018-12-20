МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Специалисты одного из мировых лидеров по производству драгметаллов – Красцветмета — провели серию экскурсий на производство для воспитанников детского технопарка "Кванториум", в ходе которых рассказали о гидро- и пирометаллургических процессах, показали, как происходит плавка, электролиз драгоценных металлов и другие технологические процессы.

"Мы хотим отойти от классической формы организации обучения ребят, чтобы они могли погрузиться в реальные производственные процессы и увидеть своими глазами, какие интересные задачи решают инженеры и ученые в своей работе", – прокомментировал Михаил Дмитрушков, менеджер проектов Красцветмета.

Сотрудничество "Кванториума" с Красцветметом началось в 2017 году, практически с момента запуска детского технопарка. В этом году оно вышло в активную фазу и было реализовано несколько совместных программ: в научно-технологическом центре Красцветмета подростки участвовали в интеллектуальных играх "Золотой блиц" и соревновались с сотрудниками в решении реальных научно-производственных задач.

В 2019 году планируется совместно реализовать два проекта: первый — создание учебной группы "Кванториума", часть занятий которой будут проводиться в лабораториях научно-технологического центра компании. Образовательный процесс включает в себя практический блок, где ребята смогут почувствовать себя научными сотрудниками компании. Учащиеся будут разбираться с принципами работы на сканирующем электронном микроскопе, отрабатывать навыки по проведению исследований материалов на различных анализаторах.

Второй проект – учебная группа металлургов, в которой кванторианцы научатся делать сплавы – теоретическая часть пройдет в учебных классах "Кванториума", а практика – на реальном производстве Красцветмета.