МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Повышение пенсионного возраста в РФ было неизбежно, иначе стране пришлось бы через 5-7 лет сделать это резко, без предоставления всяких льгот, но критика этого решения была ожидаема, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Глава государства напомнил, что в начале и середине 2000-х годов выступал категорически против всякого изменения и повышения пенсионного возраста, но тогда и невозможно было это сделать.

"Я и сейчас считаю, что правильная позиция выбрана, потому что средняя продолжительность жизни была у нас низкая — 65 лет, и соотношение количества неработающих к работающим было другое, более-менее приемлемое. Сейчас кардинально все поменялось, дело не в дефиците сегодняшнего дня. Дело в том, что тенденции такие, что количество работающих становится все меньше и меньше, а количество неработающих пенсионеров увеличивается", — сказал Путин.

"Да, сейчас это (проблему недостатка работающих — ред.) можно закрыть, я же сказал это в своем обращении, 5-7 лет будем жить спокойно. Но пройдут эти 5-7 лет, и придется все равно — страна вынуждена будет это сделать, но уже придется делать это резко: без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе и для женщин. Придется сделать это резко — вот в чем все дело", — пояснил президент РФ.

Путин указал, что одобрил пенсионную реформу из-за понимания этих тенденций. "Но это объективная тенденция, от этого никуда не деться. Я же прекрасно отдавал себе отчет в том, как люди будут реагировать", — добавил он.

"Как ни объясняй, когда конкретного человека это касается — это не вызывает восторга, я прекрасно отдавал себе отчет, что будет критика — и справа, и слева, но то, что делалось слева — мы знаем: своей экономической политикой в своей время развалили по сути дела Советский Союз, а потом в 90-е годы чуть не развалили Россию. У нас не было бы Российской Федерации, у нас была бы какая-нибудь Московия. Эту ситуацию удалось удержать, купировать — больше того, страна развивается, крепнет", — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста.

Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и в итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.