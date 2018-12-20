МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ, Марина Аркадьева. Санкции США, скорее всего, будут сняты с ОК "Русал", основной владелец компании Олег Дерипаска пойдет на сделку, предложенную властями США, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Минфин США в среду сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка компании, подконтрольные Дерипаске — En+, "Русал" и "Евросибэнерго", поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы. В отношении состава акционеров "Русала", а также его совета директоров был выдвинут ряд условий. Компании придется предоставлять отчеты о проведении соответствующих реформ в структуре организации.

В целом аналитики сошлись во мнении, что новость позитивна для "Русала", поскольку свидетельствует о том, что США не намерены создавать проблемы непосредственно для российской алюминиевой отрасли, от которой и сами отчасти зависят. Однако, для уверенности в осуществлении американской схемы предлагают дождаться согласия Дерипаски и окончательного решения властей США.

САНКЦИИ СНИМУТ

"Мы считаем, что санкции в итоге будут сняты, так как Дерипаска пойдет на условия властей США и согласится сократить долю в En+, которая владеет "Русалом", с 70 до 44,95%. В целом, с экономической точки зрения такая схема более или менее приемлема для Дерипаски, несмотря на то, что его эффективная доля в "Русале" снизится примерно до 25%", — отметил биржевой советник ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин.

В случае сохранения санкций, подконтрольные Дерипаске компании оказались бы в плачевном финансовом положении, а их дальнейшая судьба оказалась бы под большим вопросом, что точно не в интересах бизнесмена, добавил эксперт.

Ведущий специалист инвестиционного департамента "Альпари" Вероника Днепровская соглашается, что с большой долей вероятности санкции будут сняты, так как претензии Минфина США направлены персонально в адрес Дерипаски, а основной целью является обеспечение прозрачности "Русала".

"Предложенная схема является вполне приемлемой. Снятие ограничений благоприятно повлияет на компанию. "Русал" занимает одну из ключевых позиций на мировом рынке по производству первичного алюминия и глинозема. США входят в состав основных импортеров сырья. Поэтому обе стороны заинтересованы в возобновлении работы компании в нормальных условиях", — отметила она.

Начальник отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Сергей Королев также считает, что схема по снижению доли, предложенная США, вполне реализуема.

"Если все условия, которые были предложены Дерипаске, будут выполнены — то, конечно, санкции снимут", — сказал он.

НО ПОТЕРИ ВЕЛИКИ

Аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев, в свою очередь, отмечает, что предложение минфина США подтверждает, что санкции направлены не против российской алюминиевой промышленности, а конкретно против Дерипаски, его активы попадают под удар лишь постольку, поскольку он имеет возможность ими управлять. Вместе с тем, по мнению эксперта, в текущей ситуации потери бизнесмена достаточно велики.

"Он теряет управление компаниями, сохраняя лишь блокпакет акций и право вето на значимые решения. Он не может получать доход от этих компаний, который будет заморожен на спецсчете. Кстати, "Русал" рискует потерять значительную часть дохода, получаемого в виде дивидендов от "Норильского никеля". "Норникель" намерен увеличить инвестиционную программу и сократить размер дивидендов, а Дерипаска будет лишен возможности заблокировать такое решение", — заметил Калачев.

Он также напомнил, что и ОК "Русал", и En+ готовятся к переводу компаний под юрисдикцию России в специально создаваемые для этого внутренние офшоры – специальные административные районы (САР) в Калининграде или на острове Русский.

Акционеры En+ на собрании в четверг одобрили план по перерегистрации компании в САР в Калининградской области, сообщила компания.

Полной уверенности в том, что российская алюминиевая отрасль выведена из-под удара, пока нет, но вместе с тем мировые рынки, и США в частности, не заинтересованы в образовании дефицита алюминия и росте цен, заключил Калачев.

ЦЕНЫ И РЫНКИ

На перспективах исключения "Русала" из санкционного списка цена на алюминий в четверг упала до минимума с августа 2017 года. Аналитики в целом сходятся во мнении, что для стоимости алюминия эта новость скорее негативная, так как увеличивается предложение.

"Что касается цен на алюминий, то справедливо полагать, что после снятия санкций предложение сырья на мировом рынке вырастет, соответственно цена за тонну снизится", — сказала Днепровская из "Альпари".

Однако, как отмечает Калугин из ИК "Велес Капитал", цены на алюминий начали снижаться еще в начала лета, что было вызвано ожиданиями смягчения или полного снятия санкций с "Русала". "Поэтому эта новость уже давно в цене, и дальнейшее долгосрочное поведение котировок будет зависеть от общей ситуации на рынке цветных металлов, которые синхронно снижаются с июня на фоне девальвации китайского юаня и падения развивающихся рынков", — считает эксперт.