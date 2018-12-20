МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Президент Владимир Путин в четверг провел традиционную большую пресс-конференцию, в ходе которой обозначил ряд экономических итогов-2018 и назвал некоторые приоритеты на будущее развитие. По его словам, профицит федерального бюджета РФ в 2018 году составит около 2,1% ВВП. "Впервые мы имеем профицит с 2011 года", — подчеркнул глава государства.

Это один из показателей хорошей работы экономического блока правительства, но не единственный. Так, безработица в РФ по итогам 2018 года снизится до 4,8% против 5,2% в 2017 году. Незначительный рост продемонстрируют реальные располагаемые доходы – 0,5%. Растет экспорт сельхозпродукции вырос с 20 млрд рублей в 2017 году до 25 млрд рублей.

Однако немало и перспектив для дальнейшей работы. По словам президента, РФ может занять пятое место по объему ВВП, но необходимо войти в другую лигу экономики. Необходимые для этого прорыва темпы роста не обеспечить без изменения структуры экономики, указал он. Именно на это и нацелены национальные проекты, в которые будут вкладываться огромные средства. Путин признал, что есть вопросы, связанные с контролем над исполнением национальных проектов. Он должен быть действенным, а все проводимые мероприятия – реалистичными.

По словам президента, все имеющиеся ресурсы надо концентрировать на важнейших направлениях развития России, и правительство над этим работает. Необходим технологический прорыв, без этого у страны нет будущего. Для того, чтобы этого добиться, нужно концентрировать ресурсыь на важнейших направлениях развития, а не просто раздавать деньги. Эту работу важно организовать, чем и занимаются правительство и администрация.

О НЕПОПУЛЯРНЫХ МЕРАХ

Глава государства говорил и о непопулярных решениях. По его словам, изменение ставки НДС в 2019 году с нынешних 18% до 20% необходимо в том числе для снижения ненефтегазового дефицита бюджета. Сейчас он сокращен до 6,6%, а в следующем году он должен уже быть 6% и так держаться в течение нескольких лет. Путин: Дедолларизация экономики, в том числе российской, никак не касается граждан

Путин напомнил, что в 2009 году ненефтегазовый дефицит РФ был примерно на уровне 13% ВВП, и это очень много. При этом во многих странах НДС составляет 20% и больше. Раньше в России он тоже был выше. "Я рассчитываю на то, что это будет разовое явление. И небольшой даже рост, может быть, цен, инфляции в начале года пройдет, и затем она будет снижаться", — сказал президент.

По его словам, в 2018 году инфляция в РФ превысит целевой уровень в 4% и составит 4,1-4,2%. ЦБ сделает все необходимое для предотвращения всплеска инфляции. В частности, недавно приняли решение о поднятии ставки на 0,25 процентного пункта, в том числе, для того, чтобы не допустить роста цен.

Повышение пенсионного возраста – одна из самых болезненных тем уходящего года – также была затронута в ходе пресс-конференции. Путин констатировал, что эта мера была неизбежной, иначе стране пришлось бы через 5-7 лет сделать это резко, без предоставления всяких льгот.

Он указал, что одобрил пенсионную реформу из-за понимания этих тенденций, но это объективная тенденция, от этого никуда не деться, хотя знал, как люди будут реагировать.

ВАЛЮТНЫЕ ВОПРОСЫ

Особое внимание глава государства уделил валютным курсам. По его словам, Центральному банку и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.

Но для того чтобы рубль укреплялся в качестве региональной резервной валюты, нужно решить несколько задач. Первое — сократить волатильность. Курс должен быть стабильным, и в целом в последнее время это удается сделать. Он даже несколько оторвался от колебаний цен на энергоносители, на нефть, в том числе и благодаря введению плавающего курса рубля. Путин: Западные санкции заставили нас "включить мозги"

Роль рубля как резервной валюты уже немного возрастает, прежде всего, в расчетах между странами ЕврАзЭС и на постсоветском пространстве. Например, Россия и Белоруссия до 70% расчетов уже перевели в рубли. В мире долларовые расчеты, по данным МВФ, составляют порядка 62%, они понемногу снижаются. В России объем расчетов в долларах выше — примерно 69%, что связано с экспортными контрактами по нефти.

Путин заверил, что дедолларизация экономики, в том числе российской, связана с расчетами хозяйствующих субъектов РФ и никак не касается граждан. Запрета на хождение доллара в России нет и не будет, ограничения в рекламе обменных курсов с этим не связаны. Речь идет о борьбе с нелегальными конторами по обмену денег. "Это просто наведение порядка в сфере финансового оборота, денежного оборота, борьба с "серыми" конторами, действующими в этой области. Не более того", — добавил он.

В целом Россия планирует развивать финансовую инфраструктуру для увеличения расчетов в рублях. Это одна из задач, которую необходимо решить, чтобы рубль укреплялся в качестве региональной резервной валюты, подчеркнул глава государства.

ЕЩЕ РАЗ О БЕНЗИНЕ

Еще одна тема, на которой он остановился подробно – рост цен на бензин. Президент не исключил его в пределах 1-1,5% в начале следующего года из-за повышения НДС. В дальнейшем правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынках России и мира. Путин выразил надежду, что скачков цен на бензин в наступающем году не будет. Путин: Повышение пенсионного возраста в РФ было неизбежно

Говоря о разнице между французским и российским подходом к бензиновым ценам, он напомнил, что власти Франции сознательно пошли на повышение, чтобы перераспределить таким образом ресурсы граждан на решение других вопросов в сфере энергетической политики. Российское же правительство принимает меры по борьбе с подорожанием топлива на фоне роста цен на нефть.

Согласно договоренности между властями и нефтяниками, до конца года цены останутся на уровне мая-июня, а с 1 января вырастут не более чем на 1,7%. С 1 февраля их будут индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).