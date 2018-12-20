МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Десятый арбитражный апелляционный суд по иску Росприроднадзора взыскал с международного аэропорта "Домодедово" более 834 миллионов рублей компенсации вреда, причиненного водному объекту — притоку реки Гнилуши, следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления суда.

"Взыскать с ООО "Международный аэропорт Домодедово" сумму вреда, причиненного водному объекту ручью Безымянному, притоку реки Гнилуша, вследствие нарушения водного законодательства за период с 18 мая по 28 июня 2017 года, в размере 834 373 469,20 рубля в бюджет городского округа Домодедова", — говорится в судебном акте. Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу Росприроднадзора и отменила принятое в июне решение арбитражного суда Московской области, который полностью отклонил иск природоохранного ведомства.

Мотивы такого решения апелляционного суда станут известны после опубликования полного текста судебного акта. Но как следует из материалов дела, Росприроднадзор установил, что ливневые сточные воды собираются аэропортом и через водосточную сеть непрерывным потоком сбрасываются на рельеф местности с последующим впадением в Безымянный ручей — приток реки Гнилуши. Сброс сточных вод производится в отсутствие соответствующих разрешений, указал истец.

По результатам отбора проб из ручья и их последующей экспертизы, показавшей превышение концентрации вредных веществ, Росприроднадзор в июле оштрафовал "Домодедово" на 100 тысяч рублей за административное правонарушение. Кроме того, ведомство по методике Минприроды рассчитало размер вреда, причиненного водному объекту, и предъявило соответствующий иск к нарушителю. Арбитраж первой инстанции, отклоняя иск, сослался на несоблюдение экспертами правил отбора, хранения и анализа проб воды.

Кроме того, в марте 2017 года подмосковное министерство экологии сообщало о начале проверок по факту разлива нефтепродуктов в районе аэропорта. По данным министерства, сброс произошел с его территории. Как отметили в ведомстве, в водоем вылилось не менее 50 тонн нефтепродуктов, длина нефтяного пятна составила около 10 километров. Загрязненными оказались пруд, а также несколько ручьев и река Мураниха.

Со своей стороны, "Домодедово" заявило, что сооружения, обеспечивающие очистку сточных вод с территории аэропорта, работают в штатном режиме, а финансирование и реализация природоохранных мероприятий аэропорта осуществляется на основе федеральной целевой программы и комплексных планов технологического развития предприятий.