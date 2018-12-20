МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ подготовил проект приказа, в рамках которого с 1 июля 2019 года предлагается включить готовую молочную продукцию в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru.

С 1 июля 2018 года производители в РФ должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". Требование затрагивает производителей мяса и молока, мясной продукции и других товаров. Готовые молочные продукты также предлагалось включить в перечень продукции, которая сопровождается ветеринарными сертификатами, однако в итоге их из списка исключили.

Так, сейчас в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, входит молочная продукция, за исключением выработанных из пастеризованного (ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного) молока или пастеризованных (ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных) молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару.

В обновленной версии перечня предлагается это исключение убрать. Публичное обсуждение документа продлится до 17 января 2019 года. В качестве предполагаемой даты вступления в силу проекта акта в сводном отчете к проекту указывается 1 июля 2019 года.

В отношении готовой молочной продукции предлагалось провести эксперимент по маркировке, однако пока пилотный проект запущен не был. В середине ноября Минпромторг РФ сообщил, что пилотный проект может стартовать в декабре текущего года.

При этом замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в конце ноября сообщила, что Минсельхоз РФ рассчитывает, что готовая молочная продукция с апреля 2019 года будет учитываться в системе электронной ветеринарной сертификации "Меркурий".