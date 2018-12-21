МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия поднялась на три строчки за год в составленном журналом Forbes рейтинге стран по условиям ведения бизнеса. Сейчас это 55 место.

Как поясняют составители рейтинга стран, "сочетание падения цен на нефть, международных санкций и структурных ограничений подтолкнуло Россию к глубокой рецессии в 2015 году, когда ВВП упал почти на 2,8%".

Первое место — у Великобритании: даже туманные последствия от грядущего Brexit не скинуло государство с позиции лидера.

Второе место — у Швеции. На третьей строке — Гонконг.

В топ-5 также вошли Нидерланды и Новая Зеландия.

Далее идут Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.США потеряли пять позиций: сейчас это 17 место (год назад — 12е).

Хуже всего вести бизнес в Центральной Африканской республике, Конго, Гвинее-Бисау, Экваториальной Гвинее и республике Чад.

Всего в рейтинге учитывались 161 государство.