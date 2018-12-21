МОСКВА, 21 дек ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о ежегодном повышении МРОТ, с 1 января 2019 года его величина составит 11 тысяч 280 рублей. Главные события в экономике-2018

Ранее кабинет министров РФ предложил увеличить размер МРОТ, предусматривая, что с 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по России за второй квартал предыдущего года.

"Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей (рост на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 тысяч 163 рубля в месяц)", — говорится в финансово-экономическом обосновании закона.

Также сенаторы одобрили закон о невзимании платы за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.