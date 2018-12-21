ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПУТИНА

Главным событием уходящей недели, бесспорно, стала традиционная большая пресс-конференция президента Владимира Путина, которую глава государства провел уже 14-й раз за все время руководства страной. Начавшаяся в полдень, она продлилась 3 часа 43 минуты, глава государства ответил на 66 вопросов представителей СМИ. За это время 53 журналиста успели задать президенту свои вопросы. Они касались как российской, так и международной повестки дня. Президент подвел итоги уходящего года в экономике — он сообщил, что инфляция в РФ превысит целевой уровень в 4% и составит 4,1-4,2%, профицит бюджета составит около 2,1% ВВП, а безработица снизится до 4,8% против 5,2% в 2017 году. Он выразил надежду, что тенденция на рост реальных доходов населения в стране продолжится.

Одной из значимых тем стало обсуждение целесообразности нацпроектов. Путин признал, что в этой сфере есть вопросы с контролем над исполнением, он должен быть действенным, а мероприятия реалистичными. По его словам, РФ не обеспечить необходимого для прорыва роста ВВП без изменения структуры экономики, и для этого будет делаться все необходимое. Комментируя повышение с 1 января 2019 года ставки НДС, президент отметил, что это необходимо, в том числе для снижения ненефтегазового дефицита бюджета. Международную проблематику представляли вопросы, касающиеся Украины и Донбасса, а также ситуации в Сирии и отношений с США. Отвечая на ставший уже традиционным вопрос об антироссийских санкциях, Путин заявил, что они связаны с ростом могущества и конкурентоспособности России. По его словам, власти РФ защищают интересы россиян, и делают это аккуратно.

САНКЦИИ ВВОДЯТ И ОТМЕНЯЮТ

Санкционная тематика на этой неделе вновь получила развитие. Министерство финансов США внесло в санкционные списки четыре российских информационных ресурса — "Экономика сегодня", "Невские новости", "Федеральное агентство новостей" (ФАН) и "USA Really".Санкции, согласно сообщению министерства, были введены якобы за вмешательство в электоральные и политические процессы в мире. Кроме того, в санкционные списки внесли 15 сотрудников ГРУ – за то же вмешательство в выборы и в связи с подозрением об их причастности к попытке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия. Там же оказались подозреваемые в организации покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери.

В то же время, Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы. В отношении состава акционеров "Русала", а также его совета директоров был выдвинут ряд условий. Компании придется предоставлять отчеты о проведении соответствующих реформ в структуре организации. Эксперты оценили новость позитивно для "Русала", поскольку это свидетельствует о том, что США не намерены создавать проблемы непосредственно для российской алюминиевой отрасли, от которой и сами отчасти зависят. Параллельно Минфин США снова продлил сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами "Группы ГАЗ", а также контрактами с этой компанией до 7 марта следующего года.

РОССИЮ ПУСТИЛИ В ДАВОС

Еще одна позитивная для России новость – она все же примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как стало известно, официальная делегация правительства России все же поедет на форум, поскольку организаторы сняли ранее наложенные ограничения на участие наших бизнесменов. Теперь они также собираются ехать в составе российской делегации. Это посоветовали им организаторы для большей безопасности. На форуме будут предприняты необходимые меры, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян "полностью соответствовало текущим правовым условиям". В частности, для них ограничат участие в мероприятиях, организованных американской стороной, чтобы исключить взаимодействие. В этой связи в Кремле заверили, что российские предприниматели легко смогут компенсировать контакты с американскими бизнесменами встречами с представителями других стран.

При этом не все представители российского бизнеса и власти, ранее отказавшиеся от участия, приедут на форум. Это связано как с техническими сложностями, связанными с арендой гостиниц и площадок для публичных мероприятий, так и с другой загрузкой, которую они уже распланировали заранее. Тем не менее, Росконгресс возобновил подготовку "Русского дома" в Давосе, которую ранее прекратил в связи с ограничениями. Как и ожидалось ранее, официальная российская резиденция откроет двери и предоставит свое деловое пространство для представителей бизнеса, власти и средств массовой информации в период мероприятия.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ

Путин на этой неделе поручил кабмину разработать дополнительные меры господдержки авиакомпаний ОПК в выпуске гражданской продукции. Особое внимание уделено финансовой поддержке. Так, кабмин должен проработать вопрос предоставления субсидий производителям воздушных судов на старте их серийного производства и продаж. Еще одна мера, которая будет подготовлена — реализация схемы trade-in при приобретении российских самолетов и вертолетов. При этом долги российских авиапроизводителей и судостроителей перед банками должны быть реструктуризированы с участием Банка России, ВЭБа и Промсвязьбанка. Путин также поручил правительству рассмотреть вопрос выделения в 2019-2021 годах бюджетных ассигнований на докапитализацию российских компаний, предоставляющих в лизинг воздушные, морские и речные суда.

Помимо этого, до 15 апреля правительство должно сформировать позицию РФ о целесообразности продления в 2020 году режима ввоза иностранных самолетов. В настоящее время действует режим временного ввоза самолетов вместимостью от 50 до 300 кресел без уплаты пошлины и НДС. По мнению экспертов, отмена льготного налогового режима в настоящий момент была бы неразумна, поскольку отечественные самолеты пока не в состоянии удовлетворять все потребности перевозчиков. Но даже если предположить, что льготы снимут, то это должно касаться лишь тех категорий воздушных судов, которые мы производим. В противном случае авиаперевозчики РФ не смогут конкурировать с иностранцами, для которых самолеты обходятся дешевле в силу разницы финансовых условий.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ

Значимым для экономики событием уходящей недели стало повышение Федрезервом базовой ставки на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых. Это повышение стало уже четвертым в текущем году. После объявления этой новости основные индексы США перешли на негативную территорию, снизившись на 1,5-2%. Российские и европейские биржи также демонстрировали спад в пределах 1%. По мнению экспертов, это разовая реакция: повышение было ожидаемым, и ждать каких-либо существенных изменений не стоит. Более значимыми окажутся другие факторы – данные по американской экономике. Не менее важным стало заявление регулятора о смягчении политики – он ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году вместо трех. Это может привлечь капиталы на развивающиеся рынки, но России это коснется лишь в случае смягчения санкционной риторики.

Банк Англии на этой неделе так же ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75%. До этого в сентябре ставка была повышена на 25 базисных пунктов. Регулятор также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. В пояснении к решению Банк Англии отметил, что усиление неопределенности в отношении Brexit в сочетании с замедлением роста мировой экономики сказались на краткосрочных перспективах экономического роста в Великобритании. Британский Центробанк по-прежнему полагает, что дальнейшее постепенное ужесточение денежно-кредитной политики в течение прогнозируемого периода является целесообразным для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2%.

НЕФТЬ СМОТРИТ ВНИЗ

Цены на нефть продолжали штурмовать очередные минимумы. После серии обвалов на 5-7% в сутки к пятнице цена на нефть марки Brent впервые с сентября 2017 г опустилась ниже 53 долларов за баррель. Всего за неделю она подешевела более чем на 10%. Причиной стали сохраняющиеся на рынке опасения переизбытка сырья на фоне увеличения добычи в США и признаков замедления роста мировой экономики. Негативно влияла на торги волатильность мировых фондовых рынков после заседания Федрезерва. На этом фоне рубль усиливал снижение к мировым валютам – в четверг доллар стоил дороже 68 рублей, евро дороже 78 рублей. Рынок акций РФ снижался, отыгрывая, в том числе, дешевеющую нефть. Эксперты отмечают, что текущий уровень нефтяных котировок становится нефомфортным для всех членов ОПЕК, поэтому повышается вероятность ужесточения условий соглашения ОПЕК+ в будущем году.

Новый год станет испытанием нефтяников на прочность

В пятницу организация должна опубликовать целевые уровни сокращения добычи странами-участниками. По данным СМИ, страны ОПЕК будут сокращать добычу на 3% от уровня октября 2018 года, а не на 2,5%, как обозначалось ранее. Россия подтвердила готовность следовать сделке ОПЕК, в рамках которой сократит добычу нефти на 228 тысяч баррелей в день от уровня октября 2018 года. По словам главы Минэнерго Александра Новака, прогноз добычи в 2019 году может быть снижен до 552 млн тонн с текущего 555-556 млн тонн. Причины сокращения – не только сделка ОПЕК+. Добыча в Западной Сибири, которая является основным регионом, падает уже много лет, и в ближайшее время ситуация не изменится. Поэтому главной задачей является удержаться хотя бы на уровнях 545-550 млн тонн нефти в год. Возвращения к ранее обозначенным параметрам добычи можно будет ждать не раньше 2020 года, полагают эксперты.

РОССИЙСКИЙ WINDOWS

Власти обязали российские госкомпании перейти на отечественное программное обеспечение (ПО) в течение трех ближайших лет. Соответствующую директиву подписал первый вице-премьер РФ Антон Силуанов. Госкомпании должны поставить аналогичную задачу перед дочерними структурами, в которых им принадлежит более 50% уставного капитала, и ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязью. Уточняется, что к 2021 году российским должно быть не менее половины софта. Конкретные планы, сроки, бюджеты госкомпании должны определить на совете директоров, который следует созвать в течение 10 дней после получения директивы Силуанова.

Впрочем, говорить о полном переходе на отечественные разработки в ближайшей перспективе не приходится по многим причинам. Главная – это признают и власти — отсутствие полноценной замены на рынке РФ. По некоторым позициям российские разработчики не готовы предоставить достойные аналоги зарубежному ПО. В части систем класса управления предприятием российские разработчики уже готовы представить решения в области ERP, CRM, SCM, PDM и BPMS, однако операционные системы, системное программное обеспечения и средства разработки у нас зарубежные, констатируют эксперты. По их мнению, за два-три года разработать программные аналоги продуктов-лидеров рынка, вряд ли реалистично.