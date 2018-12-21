МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ повысил прогноз по экспорту пшеницы из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) до 37 миллионов тонн, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее в пятницу Минсельхоз сообщил о повышении прогноза по экспорту зерна в текущем сезоне до 42 миллионов тонн. "Из них пшеницы — 37 миллионов тонн", — уточнили в пресс-службе.

Экспорт зерновых культур из РФ в 2017–2018 сельскохозяйственном году составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам прошлого сельхозгода заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза. Ранее Минсельхоз РФ ожидал, что в текущем сезоне экспорт зерна из России составит 39 миллионов тонн, пшеницы — 34 миллиона тонн.