МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 января 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, и они в среднем ниже на 3% декабрьских, сообщается на официальном сайте компании.

"Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей "Нафтогаз" предлагает газ по цене 9,019 тысячи (327 долларов — ред.) — 9,861 тысячи гривен (357 долларов — ред.) за тысячу кубических метров (без НДС). По сравнению с ценами на декабрь 2018 года в январе цены уменьшены в среднем на 3%", — говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте НАК "Нафтогаз" в пятницу.

Также сообщается, что для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 429 долларов (11 тысяч 833,2 гривны за 1 тысячу кубических метров) (с НДС).