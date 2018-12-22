МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что Вашингтону и Пекину будет сложно прийти к торговому соглашению в течение запланированных 90 дней, если Китай не согласится на кардинальные изменения в своей экономической политике, пишет японская газета Nikkei.

Как заявил Наварро изданию, в решении торговых вопросов между Китаем и США не может быть "полумер", и Пекину придется устранить все проблемы, о которых заявила американская сторона. Среди них "принудительная передача технологий, кибератаки на деловые структуры, государственные инвестиции, пошлины и нетарифные ограничения", перечисляет газета.

Стратегия Китая Made in China 2025 ("Сделано в Китае 2025"), которая ставит перед собой цель среди прочего повысить развитие искусственного интеллекта и беспроводной связи пятого поколения с помощью огромных вливаний государственных средств явно говорит, по мнению советника, о том, что Китай добивается "доминирования в этих отраслях будущего".

"Китай пытается украсть будущее Японии, США и Европы, охотясь за нашими технологиями", — сказал Наварро.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

Позже США перенесли дополнительное повышение пошлин на китайский импорт на 2 марта.