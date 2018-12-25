МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание правительственной комиссии по цифровому развитию, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"25 декабря Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", — говорится в сообщении.

В понедельник Медведев в ходе заседания президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам отметил, что губернаторы, не создавшие должность куратора по вопросам цифровизации региона, будут отвечать за данную сферу лично. Внимание на эту проблему обратил глава Минкомсвязи Николай Носков.

Летом 2017 года правительство России утвердило программу "Цифровая экономика РФ" сроком до 2024 года. Программа включает в себя пять направлений, касающихся нормативного регулирования, кибербезопасности, образования и кадров, формирования исследовательских компетенций и IT-инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин в мае поручил правительству увеличить долю затрат на развитие цифровой экономики в ВВП РФ минимум втрое в 2024 году по сравнению с 2017 годом. Кроме того, в мае министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а в новом правительстве появился вице-премьер, отвечающий, в частности, за развитие цифровой экономики. На эту должность был назначен экс-первый замруководителя аппарата правительства Максим Акимов, который принимал участие в разработке программы "Цифровая экономика РФ". В июле Медведев дал поручение ввести в восьми министерствах должность замминистра по цифровому развитию.