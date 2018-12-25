МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. "Силовые машины", в январе попавшие под санкции США, в мае продали 99,9% бразильской Power Machines Fezer, в июне — 100% хорватской Duro Dakovic Termoenergetska, говорится в материалах российской энергомашиностроительной компании.

"В мае 2018 года группа продала 22 миллиона 571 тысячу 003 акции (или 99,911% от всех выпущенных акций) Power Machines Fezer Industria Mecanica S/A. В июне 2018 года группа продала 100% долю в уставном капитале дочерней компании Duro Dakovic Termoenergetska postrojenja d.o.o.", — говорится в материалах компании.

Как поясняется в годовом отчете "Силовых машин" за 2017 год, хорватская Duro Dakovic Termoenergetska — это европейская компания по производству котельного и теплообменного оборудования. Производственные мощности позволяют выпускать до 15 тысяч тонн оборудования в год в соответствии с европейскими и американскими стандартами.

Бразильская Power Machines Fezer занимается сборкой, производством и сбытом гидротурбинного оборудования, управлением проектами и сервисным обслуживанием оборудования для ГЭС.

"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций.

В январе "Силмаш", а также замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, "дочка" госкорпорации "Ростех" — компания "Технопромэкспорт" — и ее гендиректор Сергей Топор-Гилка были включены в санкционный список США из-за ситуации с поставками в Крым турбин Siemens.