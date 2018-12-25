МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, выкупила права по кредитным и обеспечительным договорам компаний ООО "Белая птица-Курск", ООО "Белая птица-Белгород" и АО "Загорье" у Россельхозбанка на общую сумму 6,5 миллиарда рублей, планирует в первом квартале перезапустить производство, говорится в сообщении "Черкизово".

"Черкизово"… выкупила права (требований) по кредитным и обеспечительным договорам ООО "Белая птица-Курск", ООО "Белая птица-Белгород" и АО "Загорье" у Россельхозбанка на общую сумму 6,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Группа отмечает, что ООО "Белая птица-Курск" (производит мясо бройлеров) — один из основных активов группы "Белая птица". В свою очередь "Белая птица-Курск" — единый комплекс для производства 120 тысяч тонн мяса бройлеров в год, в состав комплекса входит инкубатор, 7 площадок выращивания, а также птицеперерабатывающий завод.

"Группа "Черкизово" планирует перезапустить производство на предприятии в первом квартале 2019 года (общие затраты в перезапуск компания оценивает в 0,5 миллиарда рублей), используя синергию со своими действующими производственными мощностями – родительскими площадками и комбикормовыми заводами", — отмечается в сообщении со ссылкой на гендиректора "Черкизово" Сергея Михайлова.