МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Проект этого закона был внесен в нижнюю палату главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Госдума приняла закон 13 декабря.

Как заявлял ранее Крашенинников, документом предлагается сохранить право женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение обязательной доли в наследстве. По словам парламентария, это позволит распространить данное право не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста, предоставив данной категории граждан дополнительные гарантии защиты имущественных прав. Он отмечал, что положения документа вступят в силу с момента изменения пенсионного возраста.

Как отмечал Крашенинников, в соответствии с Гражданским кодексом РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Это, отмечал он, так называемая обязательная доля. Право на обязательную долю призвано обеспечить те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья; к нетрудоспособным в указанных случаях относятся, в том числе, граждане пенсионного возраста вне зависимости от назначения им пенсии по старости.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и в результате документ предусматривает повышение для всех на пять лет.

Законодатели по инициативе главы государства предусмотрели и ряд других мер для смягчения решения, в частности досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.