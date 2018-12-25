МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы, позволяющей отслеживать движение товаров, подлежащих маркировке, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Документ предусматривает создание и внедрение с 1 января 2019 года государственной информсистемы мониторинга за движением товаров от производителя до конечного потребителя с использованием контрольных (идентификационных) знаков. Эта система является неотъемлемой частью процесса обязательной маркировки товаров, позволяющей обеспечить прозрачность и прослеживаемость товарооборота.

Введение обязательной маркировки товаров средствами идентификации призвано обеспечить защиту государственных интересов, законных интересов хозяйствующих субъектов и соблюдение прав потребителей, пресечь распространение контрафактной и фальсифицированной продукции в РФ.

Система мониторинга за оборотом маркированных товаров позволит наладить непрерывное информационное взаимодействие с другими системами государств ЕАЭС. При этом будет обеспечен непрерывный обмен информацией между таможенными и другими контролирующими органами. Помимо этого, сократится время на выполнение контрольных мероприятий, повысится уровень информбезопасности и эффективность борьбы с незаконным ввозом товаров в ЕАЭС.

Закон разработан и принят в целях повышения эффективности контроля качества товаров, находящихся в обращении, и борьбы с их фальсификацией, создания цивилизованного рынка и развития экономики. Наличие незаконного оборота товаров не только не стимулирует добросовестных участников рынка инвестировать в развитие отраслей экономики, но и приводит к потерям бюджета РФ в виде недополученных таможенных и налоговых платежей, поясняли ранее разработчики.

В 2016 году в странах ЕАЭС введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в РФ запущены эксперименты по маркировке лекарств, сигарет и обуви цифровым двухмерным кодом. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.