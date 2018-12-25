МИНСК, 25 дек /ПРАЙМ/. Белоруссия и Россия объединили системы электронной ветеринарной сертификации, сообщил во вторник белорусский телеканал "Беларусь 1" со ссылкой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.

"Сегодня глава Россельхознадзора заявил нашему каналу, что Беларусь и Россия объединили системы электронной сертификации продукции. Сергей Данкверт отметил, что это касается непереработанных продуктов животноводства, сырого мяса, молока и рыбы. К апрелю следующего года должна заработать и общая электронная сертификация уже готовой продукции, которая идет напрямую в магазины", — сообщает белорусский телеканал.

При этом было подчеркнуто, что это поможет белорусским предприятиями бороться с подделкой их продуктов на российском рынке. По данным телеканала, в текущем году удалось доказать около 40 случаев, когда под маркой известных белорусских брендов продавали фальсификат.

"Электронная сертификация дает возможность от начала до конца проследить весь путь продукции… Если мы не будем в рамках нашего таможенного союза располагать полной достоверной информацией по перемещению грузов, мы будем вечно предъявлять друг другу претензии и во многом они будут обоснованы. Можно много говорить, критиковать… Одного не могу понять, почему белорусские коллеги в принципе заинтересованы в том, чтобы было больше правды, почему иностранные компании, которые работают в России, не хотят больше правды, не понятно", — сказал глава Россельхознадзора в эфире телеканала.

С 1 июля 2018 года производители в РФ должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". Россельхознадзор потребовал от Белоруссии перехода на сопровождение продукции АПК электронными ветеринарными сертификатами для того, чтобы решить вопросы с прослеживаемостью продуктов в электронных системах, и грозил не пропускать в РФ продукцию с бумажными сертификатами.

В марте в Минске сообщили о начале отправки таких сертификатов в Россию в тестовом режиме, а в начале июня в правительстве доложили об итогах тестирования механизма. В Минсельхозпроде Белоруссии заявляли, что ряд белорусских предприятий готовы поставлять сельхозпродукцию в Россию по электронным ветеринарным сертификатам уже с 1 июля, но российская сторона пока не наладила их прием. В этой связи профильные ведомства двух стран договорились о поставках до 1 января 2019 года продукции в том числе и по бумажным сертификатам.

В октябре в Могилеве статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев выразил уверенность, что Россия и Белоруссия до конца текущего года завершат работу по интеграции своих информационных систем прослеживаемости сельхозпродукции.