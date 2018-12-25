МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Правительство совместно с депутатами Госдумы проработают вопрос индексации пенсий для пенсионеров, взявших под опекунство детей, так как согласно действующим нормам они попадают в категорию работающих, сообщил РИА Новости глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы предложили проработать с правительством вариант, что эта категория все-таки не является трудовой деятельностью", — сказал Неверов.

Он пояснил, что согласно действующему законодательству, пенсионеры, являющиеся опекунами, получают вознаграждение в размере порядка 3-4 тысяч рублей, однако из-за этого попадают в категорию работающих пенсионеров. В связи с этим индексация их пенсий не производится.

По словам Неверова, правительство совместно с депутатами займутся проработкой этого вопроса.