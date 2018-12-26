МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в среду встретится с членами правительства РФ, чтобы обсудить итоги года и ряд актуальных задач, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин по традиции в преддверии Нового года встретится с членами правительства. В ходе встречи планируется обсудить итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд актуальных текущих задач", — говорится в сообщении.

Встреча традиционно пройдет в Доме правительства на Краснопресненской набережной.

В ходе большой ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что в целом доволен командой премьер-министра Дмитрия Медведева.

В прошлом году на встрече с кабмином Путин говорил о необходимости завершить исполнение майских указов. В этом году президент принял новый указ. Для достижения обозначенных в нем задач правительство разработало 12 национальных проектов в следующих областях — здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, наука, рынок труда, цифровая экономика, дороги, культура, международная кооперация, экспорт и предпринимательство.

Медведев на встрече с президентом на прошлой неделе заявил, что с 2019 года начнется самая активная фаза реализации национальных проектов.

Глава государства дал четко понять, что необходимо добиться конкретных результатов, которые направлены на улучшение качества жизни россиян. А чиновникам, которые не могут реализовывать нацпроекты, глава государства посоветовал уступить место тем, кто готов к этой работе и полон оптимизма.

Общий объем расходов на реализацию нацпроектов в 2019-2021 годах составит почти 5,7 триллиона рублей.