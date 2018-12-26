МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект об уточнении порядка расчета платы за отопление в многоквартирном доме, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Расчет размера платы за отопление производится исходя из объема, который определяется по показаниям приборов учета, но при этом разделение значений общедомовых и индивидуальных приборов учета отсутствует. Отсутствие разделения значений позволяет в отдельных случаях не учитывать показания индивидуальных приборов учета, отмечает кабмин.

Законопроект предлагает уточнить порядок расчета платы за отопление в многоквартирном доме, чтобы исключить такую правовую неопределенность.

"Законопроектом предлагается размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении многоквартирного дома рассчитывать в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены постановлением правительства от 6 мая 2011 года № 354), с учетом площади такого помещения и объема тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме, определенного на основании показаний общедомового прибора учета", — говорится в сообщении.

Если многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учета, а квартиры этого дома оборудованы индивидуальными приборами учета, размер платы будет рассчитываться исходя из показаний и индивидуальных (энергопотребление в квартире) и общедомового (энергопотребление в подъездах, холлах) приборов учета.

Если же в многоквартирном доме отсутствует общедомовой прибор учета, то размер платы будет рассчитываться по нормативу потребления коммунальной услуги по отоплению. Этот норматив утверждается органами государственной власти регионов в порядке, установленном правительством.