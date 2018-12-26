МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Президиум Верховного суда РФ в среду по надзорной жалобе ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) пересмотрит его спор с ФАС России на 9,7 миллиарда рублей вокруг тарифов на перевалку грузов, в том числе нефти, в порту Новороссийска.

В своем обращении в арбитраж Москвы НМТП потребовал признать незаконными решение ФАС от 30 марта 2017 года об установлении стивидорной компанией монопольно высоких цен на перевалку грузов, а также два предписания ведомства — с требованиями установить экономически обоснованные цены на услуги в рублях и перечислить в бюджет доход в размере 9,7 миллиарда рублей, полученный, по мнению ФАС, в результате нарушения закона.

Как указала в судах ФАС, тарифы на услуги НМТП по перевалке руды, удобрений, контейнеров, металлов, нефти и нефтепродуктов были установлены в долларах. Так, тариф на погрузку нефтепродуктов составлял 3 доллара за тонну. В начале 2014 года потребители платили около 98 рублей, а в начале 2015-го — около 169 рублей, то есть цена увеличилась, как установила ФАС, на 72%, рентабельность в 2015 году достигла 300%.

Суды трех инстанций, однако, согласились с доводами НМТП о том, что анализ товарного рынка был проведен антимонопольным ведомством некорректно. В частности, были неправильно определены географические границы рынка, в связи с чем неправильно сделан вывод о монопольном положении заявителя. Как отмечал в суде НМТП, в одном регионе с портом Новороссийска функционируют порты Туапсе, Керчи, украинские порты, поэтому НМТП не является монополистом. Порт также отметил, что государство отменило регулирование тарифов по причине имеющейся конкуренции на рынке в данном регионе.

Арбитражные суды трех инстанций признали решение и предписания ФАС недействительными. Однако Судебная коллегия Верховного суда РФ по экономическим спорам в октябре, рассмотрев кассацию ФАС, отменила судебные акты трех нижестоящих инстанций и отправила спор на новое разбирательство в арбитраж Москвы. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ согласилась с выводами ФАС о монопольном положении НМТП в порту Новороссийска, однако поручила нижестоящему суду при новом рассмотрении дополнительно исследовать вопрос о сумме дохода, полученного стивидором в результате нарушения антимонопольного законодательства.

НМТП подал надзорную жалобу на постановление Судебной коллегии. Заместитель председателя ВС РФ, руководитель Судебной коллегии по экономическим спорам Олег Свириденк передал спор на рассмотрение президиума Верховного суда, признав "указанные (НМТП) доводы заслуживающими внимания и свидетельствующими о наличии оснований… для пересмотра дела в порядке надзора".