МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Состояние 35 из 63 дальневосточных пунктов пропуска на границе с Китаем неудовлетворительное, на приведение в порядок 13 из них выделят около 12 миллиардов рублей до 2024 года, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Александр Козлов.

"Каждый, кто хоть раз пересекал российско-китайскую границу через автомобильный пункт пропуска, знает, в каком они состоянии. У нас в регионе 63 пункта пропуска, из них неудовлетворительном состоянии — 35. Делать надо, конечно, все", — сказал Козлов.

По его словам, для реконструкции отобрано 13 приоритетных пунктов пропуска, в том числе и пункты пропуска на строящихся мостах с Китаем в Амурской и Еврейской автономной областях.

"По всем нашим 13 пунктам пропуска через государственную границу есть решение правительства РФ выделить Минтрансу дополнительно 11,9 миллиардов рублей с 2019 по 2024 годы. Это автомобильные пункты пропуска: Кани-Курган, Краскино, Марково, Полтавка, Турий Рог; железнодорожные: Нижнеленинское и Пограничный; морские: Ванино, Петропавловск-Камчатский, Шахтерск, Невельск, Холмск и Певек", — уточнил министр.