МОСКВА/УФА, 26 дек /ПРАЙМ/. Магазины сети алкомаркетов "Красное&Белое" в Москве работают без сбоев, несмотря на сообщения о проблемах в работе сети из-за обысков в компании, передают корреспонденты РИА Новости.

В среду сеть "Красное&Белое" сообщила, что в районе 9.00 мск на всех складах компании и в офисе были начаты обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. По данным компании, основанием для обысков стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. "Красное&Белое" также сообщила, что "работа компании парализована полностью".

В среду корреспондент РИА Новости не смогла купить алкогольную продукцию в одном из магазинов "Красное&Белое" в Уфе. Кассир объяснила это "сбоем в кассовом аппарате", при том что другие товары в магазине продавались. В то же время двое корреспондентов в Москве смогли купить алкогольную продукцию в магазине сети.

Сеть алкомаркетов "Красное&Белое" была основана предпринимателем Сергеем Студенниковым в 2006 году. Сейчас сеть магазинов компании насчитывает свыше 6,5 тысячи объектов в 56 регионах России.

По оценке аналитического агентства InfoLine, выручка сети "Красное&Белое" в 2017 году увеличилась на 48% по сравнению с предыдущим годом — до 215 миллиардов рублей.