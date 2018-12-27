МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Оснований говорить о нестабильности российского рубля нет, считает первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что основными факторами, которые в последнее время влияют на курс российского рубля, являются санкции и изменения цен на энергоносители.

"Мы основу для того, чтобы минимизировать эти колебания, создали. Конечно, в 2018 году на курс рубля оказывал влияние выход иностранных инвесторов из наших бумаг. В следующем году таких оттоков в таких объемах не будет происходить. Базовых оснований говорить о нестабильности национальной валюты нет", — заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

Он также не видит серьезных рисков для отклонения от параметров макропрогноза на 2019 год.

"Каких-либо факторов, влияющих на дестабилизацию макроэкономики, курсовых соотношений, инфляции, мы не видим. Мы создали хорошую базу для прогнозируемости основных макроэкономических показателей — это устойчивый бюджет, понятная денежно-кредитная политика с плавающим курсом, это и наши резервы — как правительства, так и золотовалютные резервы. Поэтому каких-то рисков серьезных отклонений для нашего прогноза, думаю, не произойдет. Просто их нет, не вижу", — сказал Силуанов.