МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в ноябре поднялась до 2,5% с 2,4% в октябре, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Индикатор оказался хуже прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые ожидали сохранения безработицы на уровне предыдущего месяца.

Число безработных в стране в ноябре составило 1,68 миллиона человек, что на 100 тысяч (на 5,6%) меньше аналогичного значения за прошлый год. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,21 миллиона человек, снизившись на 1,55 миллиона человек (на 3,5%) в годовом выражении.