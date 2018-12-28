МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба по состоянию на 28 декабря перечислила в бюджет 6 триллионов рублей, что составляет 101,5% от запланированного на 2018 год, сообщает служба.

"По состоянию на 28 декабря 2018 года объем доходов федерального бюджета от уплаты таможенных платежей превысил отметку в 6 триллионов рублей. Прогноз по формированию доходов бюджета Российской Федерации выполнен таможенными органами на 101,5%", — говорится в сообщении.

Платежи от импорта товаров при этом составили 2,932 триллиона рублей, или 48,7% от общего объема перечислений, в том числе НДС на ввозимые товары — 2,246 триллиона рублей, с ростом на 37,3%. Общая вывозная таможенная пошлина достигла 3,006 триллиона рублей, или 49,9% от общего объема перечислений.