МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ в ближайшее время разработает поправки в Налоговый кодекс, освобождающие региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами от НДС, сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Правительство России принимает меры по сдерживанию роста тарифов на услуги региональных операторов, которые работают по новым правилам с твердыми коммунальными отходами. В правительстве принято решение освободить региональных операторов от уплаты НДС", — сказал Силуанов журналистам.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс будут разработаны в ближайшее время, отметил он.

"При этом, если органы государственной власти субъектов РФ вместе с региональными операторами посчитают, что освобождение от НДС будет препятствовать инвестиционной деятельности операторов, они получат возможность отказаться от реализации этой меры", — добавил Силуанов.

В пресс-службе Минфина напомнили, что с 1 января 2019 года в России вводится новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО начнут региональные операторы, которые должны будут обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение отходов.

В тех регионах, в которых начнут работать операторы, оплата их услуг физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора будет утверждаться отдельно.