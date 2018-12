МОСКВА, 28 дек — Dow Jones. Быстрорастущий технологический сектор Китая после длительного процветания при относительно слабом надзоре со стороны Пекина столкнулся с непривычной ситуацией — ужесточением государственного контроля.

Хотя китайские компании привыкли подчиняться указам властей, в последние месяцы, как говорят источники, близкие к технологическим компаниям и знакомые с действиями властей, возросла необходимость соответствовать наказам Пекина.

Влиятельные компании, включая Tencent Holdings Ltd., Beijing Bytedance Technology Co., агрегатора такси Didi Chuxing Technology Co. и другие, были наказаны за нарушения, касающиеся среди прочего сомнительного контента и вопросов безопасности клиентов.

Отдел по взаимодействию с госорганами в одной из крупнейших китайских интернет-компаний сейчас переориентируется с работы с высокопоставленными ведомственными чиновниками на более тесное сотрудничество с Коммунистической партией. Это отражает растущий контроль партии за технологическим сектором, говорит осведомленный источник.

Как утверждает менеджер другой технологической фирмы, давление усиливается. "Мы не отважимся сделать что-либо, неугодное властям, — говорит он. – Последствия могут быть очень плачевными".

Проблемы, связанные с ужесточением надзора, усугубляются экономическим спадом в Китае. Расходы, направленные на соответствие новым требованиям, давят на компании в то время, когда потребители сокращают свои траты.

Главы местных технологических фирм регулярно демонстрируют свою преданность Пекину и одновременно лишены возможности выступать против политических лидеров, как это происходит в США и других демократических странах.

Основатель Alibaba Group Holding Ltd. Джек Ма, генеральный директор Tencent Пони Ма и генеральный директор Baidu Робин Ли оказались среди нескольких десятков человек, которых чествовали в декабре за их содействие рыночным реформам в Китае. Это происходило на государственной церемонии, на которой присутствовал премьер-министр страны Си Цзиньпин.

Каждый из них в июле опубликовал эссе в официальном журнале, выпускаемом китайским интернет-регулятором, в котором описывалось, как их технологии могут помочь властям при создании более безопасного киберпространства.

Ма из Tencent развил эту мысль в ноябре, во время организованной государством интернет-конференции в Вучжене вблизи Шанхая.

"Мы сделаем нашу компанию сильнее и лучше, повысим инвестиции в передовые и базовые науку и технологии и осуществим мечту, заключающуюся в возрождении страны за счет сетей, науки и технологий", — сказал он во время своего выступления.

Все это происходит на фоне усиления беспокойства частного бизнеса насчет замедления экономического роста в Китае и ужесточения контроля со стороны Пекина. Чтобы развеять опасения, Си в ноябре провел встречу с группой топ-менеджеров, среди которых были Ма из Tencent и Ли из Baidu. Си уверял, что права на частную собственность будут защищены и правительство будет справедливо относиться к частному и государственному секторам.

Технологические компании остаются ключевым компонентом экономического роста в Поднебесной, а среди инвесторов в технологическую отрасль по-прежнему много оптимистов.

"Китайские предприниматели пока еще действуют чрезвычайно активно, — говорит Гарри Мэн, партнер из венчурной фирмы Matrix Partners China. – И очень хотят выиграть".

При этом ужесточение мер в отношении технологического сектора стало поводом для беспокойства насчет того, что рост этого сектора в Китае, возможно, будет тормозиться.

"Они создали революционные, мощные и достойные уважения бизнес-модели, — говорит Себастиан Хайльманн, профессор Трирского университета в Германии, который пишет о китайской политике и технологиях. – Если в будущем они не смогут это делать, то ситуация ударит по всем технологическим и научным проектам Китая, направленным на обеспечение себе мирового лидерства".

Американские и европейские регуляторы тоже спорят о том, как относиться к ощутимому влиянию, которое такие компании, как Twitter Inc., Facebook<FB> Inc. и Google, оказывают на жизнь людей.

Впрочем, ситуация в Китае разительно отличается от ситуации в США или Европе, поскольку у властей Поднебесной есть возможность при желании закрывать компании и даже прекращать деятельность целых отраслей.

Замедление экономического роста в Китае, возможно, вынудит госчиновников ослабить надзор за технологическими компаниями, считает Брюс Макконнелл, вице-президент нью-йоркского экспертно-аналитического центра EastWest Institute.

При этом он убежден, что тенденция по усилению госконтроля, вероятно, сохранится, поскольку влияние технологических фирм на китайское общество растет.

"Китайская политическая система не жалует неопределенность, — говорит он. – Дни Дикого Запада подходят к концу".

— Авторы Yoko Kubota, yoko.kubota@wsj.com, Liza Lin, Liza.Lin@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ