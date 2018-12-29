МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Минск сформировал свою часть рабочей группы по урегулированию спорных вопросов с Москвой, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Так же, как и вы, я знаю, мы работаем над согласованием группы, вопросов, которые нам надо рассмотреть, которые стоят на пути нашей интеграции. Мы такую группу, так же как и вы, сформировали по составу", — сказал он.

"Думаю, после рождественских праздников в какое-то приемлемое время мы готовы работать", — добавил Лукашенко.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение по созданию рабочей группы России и Белоруссии по интеграции, в которую войдут представители всех российских ведомств во главе с министром экономического развития Максимом Орешкиным, в том числе Счетной палаты, Совета Федерации и Госдумы.