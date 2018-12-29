МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Доплата к материнскому капиталу, размер которого в России 453 тысячи рублей, на Дальнем Востоке составит 130 тысяч рублей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что единовременное пособие при рождении ребенка для Дальнего Востока будет рассчитано, исходя из размера двух прожиточных минимумов на ребенка в регионе.

"Буквально на днях мы приняли решение по дополнительным мерам по поддержке рождения — дополнительные пособия в регионах Дальнего Востока. Я думаю, что буквально на днях будет подписан доклад президенту по этому поводу. В регионах Дальнего Востока будет введено пособие при рождении ребенка единовременное в размере двух прожиточных минимумов, еще дополнительно, будет введен, если так проще, чтобы было понятно — это будет такая доплата к материнскому семейному капиталу. Материнский капитал сейчас составляет 453 тысячи, на Дальнем Востоке будет еще плюс 130 тысяч рублей на второго ребенка", — сказал Топилин в интервью телеканалу "Россия 24".

"И в регионах Дальнего Востока — это Саха (Якутия), Бурятия, Чукотка и Сахалинская область — пособие на третьего ребенка будет платиться вне зависимости от суммарного коэффициента рождаемости. В этих регионах, которые я назвал, там суммарный коэффициент больше двух, а мы это пособие платим в тех регионах, где суммарный коэффициент меньше двух, ну чтобы, соответственно, стимулировать рождаемость. Вот на эти регионы Дальнего Востока это правило будет распространяться, то есть в четырех регионах семьи начнут получать пособия на третьего ребенка при рождении с 1 января 2019 года", — отметил министр.

По его словам, это будет субсидироваться "из федерального бюджета со следующего года". "Сейчас это решение будет окончательно оформлено, и я думаю, что эти программы тоже заработают", — добавил Топилин.