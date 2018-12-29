МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ в 2017 году до 1,6% с 1,5%, в 2016 году — до роста 0,3% с падения в 0,2%, следует из опубликованных в субботу данных службы.

"В соответствии с регламентом разработки и представления данных по ВВП Федеральная служба государственной статистики осуществила пятую оценку ВВП за 2016 год, третью оценку ВВП за 2017 год", — говорится в материалах службы.

Как поясняет служба, изменения в оценках ВВП за 2017 год связаны с использованием информационной базы, сложившейся на основе фактических данных федеральных статистических наблюдений и отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской отчетности; отчета об исполнении государственного бюджета; платежного баланса; актуализации информации ЦБ об использовании косвенно измеряемых услуг финансового посредничества и показателях счета производства банковского сектора; дополнительной информации, недоступной при проведении первых оценок.

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Изменения в оценке ВВП за 2016 год по сравнению с опубликованной ранее связаны с использованием предварительных итогов разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год, первой оценки стоимостных показателей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, а также актуализированных данных платежного баланса и других данных официальной статистической информации.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ранее сообщал, что показатель роста ВВП России по итогам 2017 года в 1,5% будет пересмотрен в сторону повышения вслед за существенной корректировкой данных по росту промышленного производства.

Росстат в июне повысил оценку темпов роста промышленного производства в России за 2017 год до 2,1% с предыдущей оценки в 1%.