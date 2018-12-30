МЧС хочет вернуть в 2019 г пенсии на льготных условиях для работающих в горах сотрудников
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. МЧС России планирует возобновить в 2019 году выплаты пенсий на льготных условиях сотрудникам государственной противопожарной службы (ГПС), работающим в высокогорной местности.
Ранее глава ведомства Евгений Зиничев сообщил на совещании во время рабочей поездки в Ингушетию, что прорабатывается вопрос возобновления выплат пенсий на льготных условиях для сотрудников противопожарной службы, работающих в таких местностях.
"С 2015 года они были прекращены, мы планируем, что такую льготу с 2019 года получит личный состав подразделений, выполняющий поставленные задачи на высотах от 1 тысячи до 1,5 тысячи метров", — сказал Зиничев.
Как добавили в спасательном ведомстве, после принятия документа сотрудники МЧС РФ, которые были уволены со службы с 2015 года, также получат право на перерасчет пенсии с учетом льготного стажа.
В ведомстве отметили, что приоритетом в работе министерства остается социальная защищенность личного состава.
https://1prime.ru/state_regulation/20181230/829592357.html