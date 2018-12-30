ВОРОНЕЖ, 30 дек — ПРАЙМ. Энергетики восстановили теплоснабжение около 13 тысяч человек в Калужской области, которых оставила без отопления авария на газопроводе ночь на субботу в Серпуховском районе Подмосковья, сообщает в воскресенье управление МЧС по региону.

Информация о возгорании газопровода поступила в 02.25 мск 29 декабря. Согласно данным ведомства, возгорание произошло между деревней Иваньково и деревней Калиново, высота факела — около 15 метров. В 03.20 был перекрыт отвод газопровода. В результате порыва газопровода оказалось нарушено газоснабжение потребителей в Тарусском и Жуковском районах Калужской области, вследствие чего произошло нарушение теплоснабжения.

По данным управления МЧС, под отключение попали восемь населенных пунктов в Тарусском районе: 491 дом частного сектора, в которых проживает 986 человек (из них 105 детей), две школы и детский сад, где дети ушли на каникулы. Восстановить теплоснабжение планировалось к 20.00 мск субботы, однако работы затянулись.

"По состоянию на 08.00 — система заполнена на 100%, отопление и ГВС восстановлено, котельные введены в рабочий режим", — говорится в сообщении.

Сейчас в Калужской области, по данным синоптиков, 3 градуса мороза.