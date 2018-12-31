МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 1 июля 2019 года мер по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов России при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ.

"Внести в указ президента РФ от 1 января 2016 г. № 1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию РФ… Заменив… слова "до 1 января 2019 г." словами "до 1 июля 2019 г.", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Настоящий указ вступает в силу с 31 декабря.

Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в "санкционный" перечень. С 1 июля 2016 года, согласно указу президента РФ, этот запрет был расширен в отношении таких товаров с Украины, идущих в Казахстан и Киргизию через территорию РФ.