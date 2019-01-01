МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Работодателям будет выгодно оплачивать отдых в санатории своим работникам, так как теперь эти расходы можно будет учитывать при определении базы по налогу на прибыль и тем самым снизить налоговую нагрузку на компанию. Соответствующие поправки в законодательство вступают в силу с 1 января 2019 года.

Закон позволит работодателям при определении базы по налогу на прибыль учитывать расходы, понесенные ими на оплату турпутевок внутри РФ для своих работников и членов их семей в пределах 50 тысяч рублей на человека.

Это касается расходов на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории РФ для работников, их супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 24 лет, обучающихся очно в образовательной организации.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прогнозирует, что поправки будут мотивировать работодателей отправлять своих сотрудников на отдых и более 200 тысяч россиян воспользуются возможностью в 2019 году. По его словам, число сотрудников, чьи работодатели сейчас оплачивают их отдых из чистой прибыли, составляет 110 тысяч человек.