МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. С 1 января начинается привлечение автопроизводителей в проект электронных одобрений типа электронных транспортных средств, сообщил РИА Новости представитель Росстандарта.

"Действительно, 26 декабря 2018 года подписан первый ОТТС на Mazda СХ-9. Это был первый этап "пилота". На втором этапе, начиная с начала 2019 года, к "пилоту" будут привлекаться уже все заинтересованные автопрозводители. Уже с января начнем активную работу", — пояснил собеседник агентства.

Старт "пилота" по переходу сертификации автомобилей в электронный вид был дан на Московском международном автомобильном салоне (ММАС-2018) в конце августа — начале сентября этого года. Соответствующее соглашение было подписано между Росстандартом, АО "Электронный паспорт", ФГУП "НАМИ", органом по сертификации "Сатр-Фонд" и ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус".

Инфраструктуру для проекта с учетом своего опыта в сфере создания систем электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) предоставил "Электронный паспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"). В дальнейшем систему электронных ОТТС, как и СБКТС (документов по подтверждению соответствия на единичные автомобили), планируется связать с системой электронных ПТС и другими базами данных в области автомобильной техники.

Первое электронное одобрение типа транспортного средства (ОТТС) оформлено 26 декабря 2018 года на автомобиль Mazda СХ-9. Автомобиль, производство которого налажено на заводе "Мазда-Соллерс" во Владивостоке, успешно прошел все необходимые испытания и сертификационные процедуры. ОТТС подписано с применением электронно-цифровых подписей.

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов отмечал, что электронная сертификация автомобилей минимизирует риски технических ошибок и намеренных нарушений в оформлении документации, а интеграция данных из ОТТС и СБКТС с системой электронных паспортов позволит создать единую информационную базу по всем транспортным средствам, которая будет удобна и полезна органам власти, бизнесу и простым автовладельцам.