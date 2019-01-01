ДУШАНБЕ, 1 янв /ПРАЙМ/, Лидия Исамова. Антикризисный план мероприятий, утвержденный правительством Таджикистана, вступает в силу с 1 января.

Документ состоит из 24 пунктов и заменит антикризисный план, принятый в 2015 году. Соответствующим госструктурам поручено ежеквартально представлять правительству информацию о ходе его выполнения.

План предполагает предотвращение необоснованного повышения цен на социально необходимые товары и продукцию, сжиженный газ и бензин; реализацию эффективной денежно-кредитной валютной политики; усиление контроля деятельности банков; совершенствование инфраструктуры платежных систем; мониторинг целевого и эффективного использования средств инвестиционных проектов.

Документ содержит меры обеспечения устойчивой деятельности государственных предприятий и проблемных банков. Отдельным пунктом поручается принять меры для восстановления доверия населения к банковской системе, причём делать это рекомендуется посредством "формирования устойчивого механизма банковского контроля и страхования вкладов, а также системы охвата финансов в стране".

Также запланировано улучшение финансово-экономического состояния крупных госпредприятий, в частности, энергохолдинга "Барки Точик", алюминиевого завода ТАЛКО, авиакомпании "Таджик Эйр" и Таджикской железной дороги. План содержит и пункты, направленные на улучшение инвестиционного климата и развитие предпринимательства.